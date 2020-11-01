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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские школьники написали врачам письма

Общество, 17:05 12 ноября 2020

из сообщества "Молодежная администрация Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Молодежная администрация Тюмени" во ВКонтакте

Письма с пожеланиями от учеников тюменской школы № 68 разместят в Областной клинической больницы № 2. Организаторы акции надеются, что послания будут напоминать врачам о важности их труда, сообщает молодежная администрация Тюмени.

Руководитель пресс-центра МолАТ Глеб Хорин вместе с участниками проекта "Политическая кухня" провел урок у ребят четвертого класса школы № 12 ноября. Здесь состоялась акция "Письмо врачу", направленная на поддержку медицинских работников, а также на пропаганду мер защиты от коронавируса среди учеников начальных классов.

"Дети не только вновь повторили меры профилактики коронавируса, но и написали письма с пожеланиями врачам, которые сегодня принимают на себя основной удар. Ученики подошли к заполнению писем ответственно. Каждое пожелание получилось эксклюзивным, оригинальным", — рассказали в молодежной администрации Тюмени.

Письма с пожеланиями отнесут в ОКБ № 2 16 ноября.

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# молодежная администрация Тюмени , школьники

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