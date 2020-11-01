Подозреваемого в крупном мошенничестве тюменца задержали спустя семь лет

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Подозреваемого, находившегося в федеральном розыске за совершение мошенничества на 70 млн рублей, задержали тюменские полицейские, сообщает городское управление МВД России.

В 2012 году в полицию Тюмени поступили заявления от местных жителей по факту мошеннических действий. Потерпевшие рассказывали, что обратившись в учреждение по продаже транспортных средств, они попались на уловки мошенника.

"Стражи правопорядка выявили идентичный характер заявленных преступлений. По версии следствия, 40-летний злоумышленник являлся директором одного из обществ с ограниченной ответственностью, сферой деятельности которого была продажа поддержанных машин. Мужчина имел доступ ко всему документообороту. Злоумышленник совершал мошеннические действия по разработанному алгоритму. Он заключал агентские договоры с владельцами транспортных средств, которые сдавали автомобили на продажу. После мужчина переоформлял договоры купли-продажи на себя и продавал их", — рассказала пресс-секретарь городской полиции Алина Ларина.

Задержать мужчину сразу не удалось. В 2013 году его объявили в федеральный розыск. Как выяснилось, мужчина переехал в Екатеринбург, где представлялся вымышленным именем, ссылаясь на потерю паспорта. В октябре 2020 года было определено местоположение подозреваемого, его задержали. В настоящее время установлена причастность злоумышленника к 85 аналогичным преступлениям. Сумма ущерба составила более 70 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Он находится под стражей.