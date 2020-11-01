Роспотребнадзор усиливает контрольно-надзорные мероприятия по всей Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об усилении надзорных мероприятий совместно с профильными департаментами в общественных местах и в общественном транспорте, в том числе такси, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо. Об этом сообщает оперативный штаб.

Проверки проводятся в ночных клубах: несмотря на то, что официального разрешения на возобновление их работы не было, некоторые продолжают свою деятельность. В частности, сегодня прошел суд о приостановлении деятельности клуба "Черника", где сотрудники не носили маски, отсутствовали дезинфицирующие средства и была выявлена масса других нарушений.

"В ночное время люди не соблюдают в этих местах социальную дистанцию. Также несмотря на то, что не были открыты кальянные, при проверке заведений общественного питания, работающих после 23 часов, обнаружены факты курения кальянов, что недопустимо", - пояснила главный государственный санитарный врач по Тюменской области.

Она подчеркнула, что контрольно-надзорные мероприятия будут усилены во всех муниципальных образованиях региона и в очагах.

Дарья Казакова