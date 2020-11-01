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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская область оказалась регионом с самым низким иммунитетом к COVID-19

Общество, 12:25 13 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Самый низкий уровень коллективного иммунитета, менее 10%, зафиксирован в Тюменской области и Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академика РАН Арега Тотоляна.

Наивысший уровень коллективного иммунитета к коронавирусу среди российских регионов зафиксирован в Красноярском крае и Астраханской области.

В сентябре-октябре Роспотребнадзор провел второй этап программы "Оценка популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения Российской Федерации в условиях пандемии COVID-19". В нем, в частности, приняли участие все 26 регионов, участвовавшие и в первом этапе.

У лидеров коллективный иммунитет - более 50%: в Красноярском крае - 65,3%, в Астраханской области - 51,6%. К регионам с высоким уровнем коллективного иммунитета, от 40 до 46%, относятся Москва, Московская область, Ленинградская область, Ставропольский край и Республика Татарстан.

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# иммунитет , коронавирус , статистика

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