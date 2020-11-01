Пациента с COVID-19 экстренно прооперировали в Тобольске

| Фото: Дмитрий Уженцев, ОБ№3 | Фото: Дмитрий Уженцев, ОБ№3

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Пациента с тяжелой формой коронавируса, находившегося в моногоспитале, успешно прооперировали хирурги Областной больницы №3 в Тобольске. У него был острый аппендицит, сообщает лечебное учреждение.

Пациента из моногоспиталя перевезли по так называемому зеленому коридору - самому короткому пути до операционной. Ему постоянно подавался кислород, весь путь продезинфицировали.

Пожилому человеку с 70% поражением легких провели операцию по открытой методике, чтобы избежать усугубления воспаления легких и провоцирования дыхательной недостаточности.

Сейчас он находится в моноинфекционном госпитале с положительной динамикой выздоровления как после аппендэктомии, так и по коронавирусной инфекции.