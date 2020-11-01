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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

163 пациента с COVID-19 выявили в Тюменской области

Общество, 13:08 13 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

163 человека заболели коронавирусной инфекцией в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 21 тыс. 983 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 25% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 411 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 735 человек.

В Москве 5 тыс. 974 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 756, в Московской области - 760.

В Свердловской области заболел 321 человек, в Челябинской области - 201, в Югре - 201, на Ямале- 193, в Курганской области - 95.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 млн 880 тыс. 551 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 тыс. 443 летальных исхода, выздоровели 1 млн 406 тыс. 903 человека.

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# коронавирус

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