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Тюменцев приглашают на конкурс "Друзья немецкого языка"

Общество, 08:11 16 ноября 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Стартовал VIII Всероссийский конкурс "Друзья немецкого языка". Он проводится в девяти номинациях и направлен на повышение мотивации изучения немецкого языка, поддержку преподавателей и учителей немецкого языка, сохранение и популяризацию истории и культуры российских немцев. Прием конкурсных работ завершится 31 января 2021 года, сообщают организаторы.

К участию приглашают воспитанников дошкольных образовательных учреждений, учителей и школьников 1-11 классов общеобразовательных учебных заведений, студентов и преподавателей вузов, посетителей этнокультурных центров и домов дружбы, а также всех изучающих немецкий язык и желающих проверить свои языковые компетенции.

Ознакомиться с подробной информацией и положением о конкурсе, а также подать заявку можно на официальном сайте.

По вопросам участия необходимо обращаться к координатору проекта Юлии Любимовой: freunde@ivdk.ru.

Конкурс проводит Федеральная национально-культурная автономия российских немцев совместно с АОО "Международный союз немецкой культуры". Его поддерживает ФАДН России, Минпросвещения и Минобрнауки России и правительство Федеративной Республики Германия. Конкурс входит в программу мероприятий Года Германии в России 2020/2021.

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# немецкий язык

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