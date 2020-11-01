Более 700 тюменцев выступят на "Нашем фестивале"

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 700 юных тюменцев выступят на "Нашем фестивале", который пройдет в 2020 году в видеоформате, сообщает городская администрация. Только в номинациях "Театр", "Художественное слово", "Эстрадный монолог", "Авторское художественное слово" представлено 75 номеров. В номинациях "Хореография" заявлено 59 коллективов.

Номинации "Вокал", "Инструментальное исполнение" представят 54 коллектива. В номинацию "Оригинальный жанр" поступило 15 заявок.

Старт фестивалю будет дан 16 ноября в официальной группе во ВКонтакте. Награждение победителей и призеров конкурса состоится на одной из площадок форума тюменской молодежи "Мост" 3 декабря.