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Фильм о политической журналистике обсудят в мультицентре "Моя территория"

Общество, 15:43 13 ноября 2020

мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Увидеть кинокартину Билли Рэя "Афера Стивена Гласса" и обсудить проблему высокого давления в мире политической журналистики смогут участники киновечера в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти,1) 13 ноября, начало в 19 часов 30 минут, сообщает учреждение.

На вечер приглашен киномодератор. Он проведет обсуждение картины со зрителями. Каждый сможет высказать свое мнение и поделиться эмоциями.

"В последнее время появляется все больше сообществ, которые хотят развиваться в сфере медиа. У участников события будет возможность поделиться своим мнением и задать интересующие вопросы. А также, такой формат может дать новые идеи для будущих медиапродуктов", — рассказала продюсер пространства мультицентра "Моя территория" Валерия Харина.

Участие в событии бесплатное. Узнать подробности встречи и зарегистрироваться можно здесь.

На площадке обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

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# журналистика , мультицентр Моя территория

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