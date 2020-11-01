Фильм о политической журналистике обсудят в мультицентре "Моя территория"

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Увидеть кинокартину Билли Рэя "Афера Стивена Гласса" и обсудить проблему высокого давления в мире политической журналистики смогут участники киновечера в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти,1) 13 ноября, начало в 19 часов 30 минут, сообщает учреждение.

На вечер приглашен киномодератор. Он проведет обсуждение картины со зрителями. Каждый сможет высказать свое мнение и поделиться эмоциями.

"В последнее время появляется все больше сообществ, которые хотят развиваться в сфере медиа. У участников события будет возможность поделиться своим мнением и задать интересующие вопросы. А также, такой формат может дать новые идеи для будущих медиапродуктов", — рассказала продюсер пространства мультицентра "Моя территория" Валерия Харина.

Участие в событии бесплатное. Узнать подробности встречи и зарегистрироваться можно здесь.

На площадке обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.