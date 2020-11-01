Глава тюменского Роспотребнадзора провела прием граждан онлайн

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Пять обращений жителей Тюменской области рассмотрела руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо на личном приеме 12 ноября, который прошел в дистанционном режиме, сообщает ведомство.

Поступила жалоба на деятельность сервисного центра, специалисты которого не возвращают телевизор ввиду отказа от ремонта. Еще одно обращение касалось фитнес-центра, деятельность которого ухудшает качество жизни жильцов многоквартирного дома из-за постоянного шума. Жители региона просили разрешить проблемы, связанные с взысканием денежных средств в рамках оказания услуг. Одна жалоба касалась возврата денег за несостоявшийся весной концерт.

Гражданам даны консультации и разъяснения. Все обращения управление рассмотрит в установленные законом сроки, заявителям будут даны ответы. Галина Шарухо взяла под личный контроль решение вопросов обратившихся жителей.