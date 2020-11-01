  • 13 ноября 202013.11.2020пятница
  • USD77,1148
    EUR90,8104
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Глава тюменского Роспотребнадзора провела прием граждан онлайн

Общество, 16:16 13 ноября 2020

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области ВКонтакте | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области ВКонтакте

Пять обращений жителей Тюменской области рассмотрела руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо на личном приеме 12 ноября, который прошел в дистанционном режиме, сообщает ведомство.

Поступила жалоба на деятельность сервисного центра, специалисты которого не возвращают телевизор ввиду отказа от ремонта. Еще одно обращение касалось фитнес-центра, деятельность которого ухудшает качество жизни жильцов многоквартирного дома из-за постоянного шума. Жители региона просили разрешить проблемы, связанные с взысканием денежных средств в рамках оказания услуг. Одна жалоба касалась возврата денег за несостоявшийся весной концерт.

Гражданам даны консультации и разъяснения. Все обращения управление рассмотрит в установленные законом сроки, заявителям будут даны ответы. Галина Шарухо взяла под личный контроль решение вопросов обратившихся жителей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Галина Шарухо , прием граждан , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:49 13.11.2020Спасатели напоминают тюменцам, что делать, если в доме пожар
16:38 13.11.2020Тюменцы поддержали врачей, борющихся с COVID-19, наклейками на автомобилях
16:27 13.11.2020В Тюменской области кафе, барам и ресторанам запретили работать ночью
16:16 13.11.2020Глава тюменского Роспотребнадзора провела прием граждан онлайн