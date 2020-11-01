Машуков объяснил, почему тюменские предприниматели стали чаще брать кредиты

из аккаунта Антона Машукова в Instagram из аккаунта Антона Машукова в Instagram

На 60% больше кредитов оформили предприниматели Тюменской области во втором квартале 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом написал директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков в своем аккаунте в Instagram.

Публикация вызвала резонанс, на что чиновник пояснил: "Естественно, рост кредитов не связан с ростом малого и среднего бизнеса, я это прекрасно понимаю. Он продиктован тем, что экономическая ситуация и локдаун вымыли резервы и "оборотку", которые были у бизнеса. Эти кредиты берутся для того, чтобы бизнес спасти и выжить - это также очевидно".

При этом он выделил положительные стороны роста кредитования. По его словам, это говорит о том, что программы, запущенные в 2020 году, дошли до получателей.

"Это и зарплатные кредиты, и кредиты, которые при сохранении численности не нужно возвращать. Самая низкая ключевая ставка в истории также влияет на объемы выдачи: деньги просто дешевле. Вспомните, что происходило в предыдущие экономические кризисы. Первое, что останавливалось - кредитование малого и среднего бизнеса. Отсюда мое сдержанное оптимистичное резюме: деньги до бизнеса дошли, и это уже хорошо, хотя ситуация остается непростой", - заключил Антон Машуков.

из аккаунта Антона Машукова в Instagram из аккаунта Антона Машукова в Instagram

Евгения Шевцова