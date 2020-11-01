Спасатели напоминают тюменцам, что делать, если в доме пожар

| Фото: https://72.mchs.gov.ru/ | Фото: https://72.mchs.gov.ru/

Немедленно вызвать пожарных при обнаружении возгорания призывают жителей региона тюменские спасатели.

Делать это нужно из безопасного места, набрать номер дежурной службы МЧС 101 и сообщить следующие сведения: адрес, где происходит загорание, объект, где случился пожар (во дворе, в квартире, в школе, на складе и так далее), что конкретно горит (телевизор, мебель, автомобиль), свою фамилию и контактный телефон. Если диспетчер попросит, необходимо уточнить: номер дома, подъезда, квартиры, на каком этаже горит, сколько этажей в здании, откуда удобнее подъехать, код для входа в подъезд, есть ли опасность для людей и тому подобное.

Говорить по телефону нужно четко и спокойно, не торопясь. Важно понимать, что пока вы сообщаете о происшествии, пожарно-спасательные подразделения уже подняты по тревоге и следуют к месту вызова.

Выйдя из дома, стоит встретить пожарную машину, показать самый быстрый и удобный проезд к месту возникшего пожара. Профессионалам гораздо легче потушить огонь в самом начале - промедление граждан может обернуться риском для жизни спасателей на большом пожаре.

Если обнаружено небольшое загорание, но своими силами не получилось его ликвидировать сразу же, нужно немедленно звонить в дежурную службу МЧС. Лучше перестраховаться, чем самому бороться с разрастающимся пожаром, отмечают в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Если вдруг что-то загорелось в квартире (телевизор, утюг, электрообогреватель, холодильник), а вы не знаете, как его быстро потушить - не рискуйте своей жизнью и жизнью соседей. От первых действий зависит, насколько быстро будут распространяться дым и огонь по квартире и дому.

Плотно закрыв за собой все двери, можно задержать распространение огня из горящей комнаты на 10-15 минут, а этого времени достаточно, чтобы люди смогли покинуть дом. Бывают случаи, когда загорание возникает прямо на глазах, и человек имеет некоторое время, чтобы не только не дать возможность распространиться огню, но и ликвидировать горение. Это опасная ситуация, к которой нужно быть готовым морально и физически. При этом необходимо помнить, что выделяющийся дым очень вреден, от него нельзя защититься, даже если дышать через сырую тряпку - в густом дыму человек теряет сознание после нескольких вдохов.

Кроме того, горение может происходить настолько быстро, что человек имеет всего несколько минут на то, чтобы только успеть закрыть окна, двери и самому покинуть помещение. Даже при успешном тушении нельзя терять из виду путь к отступлению, нужно внимательно следить за тем, чтобы выход оставался свободным и незадымленным. Не забывайте: человеческие жизни гораздо дороже всего того, что есть в квартире и в доме.

Если загорелось кухонное полотенце - надо бросить его в раковину и залить водой. Если раковина далеко или нет воды, нужно плотно прижать горящий конец полотенца разделочной доской, крышкой от кастрюли или другим, не горящим, концом того же полотенца.

Если вспыхнуло масло на сковороде - сразу же плотно закройте сковороду крышкой и выключите плиту. Нельзя нести сковороду и заливать горящее масло водой - произойдет бурное вскипание, разбрызгивание горящего масла, ожоги рук, лица и множество очагов горения.

При загорании содержимого мусорного ведра, небольшой коробки или почтового ящика в подъезде - принесите воду и залейте огонь.

Если в квартире появился неприятный запах горелой изоляции - отключите общий электровыключатель (автомат), обесточьте квартиру. Место, где в квартире можно отключить электроэнергию, должны знать взрослые и дети школьного возраста.

Нельзя тушить водой аппаратуру, включенную в электросеть! При загорании телевизора, холодильника, утюга, первым делом обесточьте квартиру или отключите приборы, выдернув шнур из розетки, не подвергая свою жизнь опасности. Если горение только-только началось, накройте отключенный от розетки утюг (телевизор) шерстяным одеялом, плотной тканью и прижмите ее по краям так, чтобы не было доступа воздуха. Горение прекратится. Если же оно не прекратилось, нужно срочно покинуть помещение. Небольшое пламя на обесточенном телевизоре можно залить водой, но при этом надо находиться сзади или сбоку от телевизора во избежание травм при возможном взрыве кинескопа.

Когда воду использовать нельзя (горящий электроприбор находится под напряжением) или ее нет, то небольшой очаг горения можно попытаться засыпать питьевой или кальцинированной содой, стиральным порошком, песком, землей (например, из цветочного горшка). Однако при неудаче надо сразу же покинуть помещение.

Если загорание произошло в отсутствие людей и момент для быстрого тушения (одна-две минуты) упущен, не стоит тратить время: бегите прочь из дома, из квартиры (плотно закройте за собой дверь!), звоните по телефону дежурной службы МЧС "101".

Если в доме есть порошковый огнетушитель и вы умеете им пользоваться, его можно использовать только в первые минуты, когда загорание не переросло в пожар. В противном случае надо сразу же покинуть помещение.

Если вы почувствовали запах дыма в квартире, первым делом определите его источник. Проверьте, выключен ли газ на кухне. Посмотрите, где дети, не балуются ли они. Если в вашей квартире все в порядке, выйдите на лестничную клетку и осмотритесь. Обязательно прикройте дверь, иначе дым повалит в квартиру. Если очаг возгорания находится ниже вас, не спускайтесь вниз по лестнице и ни в коем случае не пытайтесь воспользоваться лифтом. При пожаре лифт отключается и становится ловушкой. Вернитесь в квартиру и немедленно позвоните по телефону 101. После этого позаботьтесь о своей безопасности, предотвратите попадание дыма в квартиру. Возьмите ветошь, разорвите ее на полоски и как следует смочите ее водой. Ножом или отверткой аккуратно заправьте скрученные жгутом мокрые полосы в щели между дверью и косяком. Старайтесь не оставлять пустого пространства. Прикройте все вытяжные и вентиляционные отверстия. Пожарные приезжают быстро, но добраться до квартиры бывает сложно, может пройти некоторое время. Если дверь нагревается, поливайте ее водой.