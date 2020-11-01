Определились все участники чемпионата Европы по футболу

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Последними участниками ЕВРО-2020 стали Венгрия, Северная Македония, Словакия и Шотландия, сообщает сайт УЕФА.

К 20 сборным, вышедшим в финальную стадию через Европейскую квалификацию, присоединились четыре победителя стыковых матчей. Сборная Венгрии обыграла Исландию - 2:1, Словакия с таким же счетом одолела Северную Ирландию, Шотландия в серии пенальти оказалась сильнее Сербии - 1:1(6:5), а сборная Северной Македонии переиграла Грузию - 1:0.

Евро-2020 должен был пройти летом в 12 городах Европы. Из-за пандемии турнир, сохранивший название, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи по плану должны принять Баку, Будапешт, Мюнхен, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Рим, Амстердам, Санкт-Петербург, Бухарест, Глазго и Лондон, в котором на стадионе "Уэмбли" должны состояться оба полуфинала и финал. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа Евро-2020 и один четвертьфинал.