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Хоккеисты "Рубина" победили в Воскресенске

Спорт, 09:02 14 ноября 2020

ХК "Рубин" ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" ВКонтакте

Со счетом 3:0 победил тюменский "Рубин" в гостевом матче с воскресенским "Химиком" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает клуб.

Тюменцы открыли счет на второй минуте первого периода. Игрок "Химика" неудачно отбросил шайбу в своей зоне и Бабенко сделал результативный бросок, помогал Бусаров. Во второй раз сибиряки огорчили подмосковных хоккеистов на экваторе отрезка, реализовав большинство. Пас Бабенко конвертировал в гол Мережко, второй ассистентский балл заработал Бусаров.

Следующий период был отмечен обоюдоострыми атаками. В концовке отрезка тюменские хоккеисты впервые в матче остались в меньшинстве.

В третьем периоде на 58-й минуте, воспользовавшись оплошностью хозяев, с передачи Давыдова цель поразил Митрофанов.

"Рубин" зафиксировал вторую подряд победу без пропущенных шайб.

Следующим соперником "Рубина" на выезде 15 ноября станет ХК "Рязань".

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# ХК Рубин , хоккей

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