ОНФ просит тюменцев сообщать о фактах укладки асфальта в снег и дождь

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Проект "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" начинает сбор обращений от граждан по нарушению технологии проведения дорожных ремонтных работ. Речь идет о случаях, когда асфальт укладывают в дождь, снег и при отрицательных температурах. Сделать это можно через сайт проекта, его мобильное приложение или страницы в соцсетях.

По мнению общественников, такое нарушение технологии может говорить о системных проблемах в дорожной отрасли: позднее финансирование, некомпетентное управление, слабые подрядчики. Все это приводит не только к образованию выбоин и ям на недавно отремонтированных участках и повторным денежным вливаниям, но и к ДТП и человеческим жертвам.

Отправить обращение можно через сайт проекта, раздел "Хочу отметить дорогу", через страницы проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в соцсетях "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники", Instagram. Для этого необходимо сделать пост на стене группы (во "ВКонтакте" это можно сделать через раздел "Предложить новость") с фотографиями или видео, указать точное время и место - когда и где проводились работы. Нужно добавить хештеги #УбитыеДороги и #АсфальтВСнег, по которым ОНФ будет проводить мониторинг и сбор обращений. Также можно обратиться через свою страницу в Instagram – в публикации надо отметить проект @dorogirussia, через мобильное приложение проекта - раздел "Асфальт в дождь/снег". После модерации обращение появится на сайте www.dorogi-onf.ru. Скачать приложение можно в App Store и Google Play. Обращение можно направить на e-mail: help@dorogi-onf.ru

Как отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александр Пересторонин, общероссийский народный фронт уже доказал эффективность в вопросе контроля качества дорог. "Со стартом публичного проекта "Карта убитых дорог" во многих регионах ситуация начала меняться к лучшему. Тюменская область по праву считается одной из лучших в России по качеству дорожного полотна, однако и у нас в соцсетях порой появляются видео укладки асфальта в снег или дождь, причем объяснения, что технологии позволяют такое, людей не устраивают. Встречаются претензии пользователей и по поводу ремонта дорог на одних и тех же участках из года в год. Активность и неравнодушие граждан достойны похвалы, но реального изменения ситуации можно добиться не постами в соцсетях, а привлекая к делу общественников, систематически извещая о таких инцидентах власти. Уверен, вместе мы сможем оставить эту проблему в прошлом", - сказал он.