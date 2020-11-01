Финал конкурса "Ты - инноватор" пройдет онлайн

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Финал всероссийского конкурса "Ты – инноватор" пройдет онлайн с 16 по 20 ноября, сообщает Росмолодежь.

Участниками конкурса станут молодые граждане России в возрасте от 14 до 30 лет, которые могут принимать участие как индивидуально, так и в коллективе от трех человек.

Будут выявлены лучшие проекты, которые посвящены инженерным и информационным технологиям, экологии и энергосбережению, спортивным, медицинским, биомедицинским и сельскохозяйственным технологиям, транспорту и космическим разработкам, энергетике и ядерным технологиям.

Конкурс "Ты – инноватор" проводится для создания единой экосистемы для объединения изобретателей, создающих инновационные проекты, с инвесторами и бизнесом для дальнейшей реализации идей.

Подробности здесь.