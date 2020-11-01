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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Курильщики рискуют перенести COVID-19 в тяжелой форме, уверены эксперты

Общество, 10:54 17 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Курильщики больше рискуют перенести COVID-19 в тяжелой форме, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Курение вызывает повреждения клеток легких, это приводит к избыточной экспрессии некоторых рецепторов коронавируса. То есть, "входных ворот" для коронавируса в легких становится больше.

"В одном их крупнейших исследований, в ходе которого оценивались особенности течения COVID-19, были выявлены интересные закономерности. Курильщиков, в том числе, тех, кто курил в прошлом почти в полтора раза больше среди тех, кто переносил COVID-19 в тяжёлой форме. И второе, курильщики почти в два раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии, или умирали по сравнению с некурящими", - отметили в ведомстве.

Но есть и другая точка зрения: курильщики, заболев COVID-19, реже нуждаются в госпитализации. Это утверждение подтверждают данные восемнадцати клинических и эпидемиологических исследований. Пр этом никто из исследователей не подтверждает, что никотин или курение могут защитить от заражения вирусом COVID-19.

"А пока мы можем с уверенностью утверждать, что курение оказывает разрушительное воздействие на организм и, в первую очередь, на лёгкие и сердечно-сосудистую систему, которые особенно страдают при COVID-19", - добавляют эксперты.

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# коронавирус , курение , никотин

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