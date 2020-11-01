  • 16 ноября 202016.11.2020понедельник
  • USD77,3262
    EUR91,3222
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

"Транснефть-Сибирь" ввела новый блок измерения качества нефти на ЛПДС "Апрельская"

Экономика, 17:49 16 ноября 2020

АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть-Сибирь" ввело в эксплуатацию блок измерения качества (БИК) нефти после замены на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Апрельская" Сургутского управления магистральных нефтепроводов.

БИК предназначен для проведения измерений показателей качества нефти и передачи информации для расчета технологических режимов работы. Цель техперевооружения – автоматизация оперативного учета нефти, перекачиваемой по магистральному нефтепроводу Холмогоры – Клин.

БИК подобного типа в Сургутском УМН внедрен впервые. Основное отличие нового блока качества нефти от существующих – наличие поточного анализатора серы для измерения значения массовой доли серы в нефти магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин.

Помимо технологического оборудования установлена система сбора, обработки информации и управления (СОИ) ТН-02 производства АО "Транснефть – Верхняя Волга", которая обеспечивает контроль состояния и управления технологическим оборудованием БИК, сбор, обработку, передачу данных, о работе оборудования БИК и передачу информации в автоматизированную систему оперативного учета нефти и систему диспетчерского контроля и управления.

Комплексное опробование всех систем блока измерения качества нефти ЛПДС "Апрельская" проведено в сентябре 2020 года, по итогам которого БИК введен в эксплуатацию в соответствии с графиком. Работы проводились в рамках программы совершенствования систем учета нефти и нефтепродуктов ПАО "Транснефть", рассчитанную на 2020-2027 гг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Транснефть-Сибирь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:54 16.11.2020ВТБ оформляет заявки на спецсчета онлайн
17:49 16.11.2020"Транснефть-Сибирь" ввела новый блок измерения качества нефти на ЛПДС "Апрельская"
16:10 16.11.2020SMART-школа стартует в Тюменской области в онлайн
15:38 16.11.2020В Тобольске завершают строительство крытого скейт-парка