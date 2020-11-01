Регистрацию участников проекта "Медиасеть" продлили до 23 ноября

| Фото: "Медиасеть" во Вконтакте | Фото: "Медиасеть" во Вконтакте

Посоревноваться за звание лучшего медийщика могут школьники, студенты вузов и ссузов, а также фрилансеры в возрасте до 30 лет на проекте "Медиасеть". Регистрация участников продлится до 23 ноября, сообщает центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

Проект пройдет в онлайн-формате с 25 ноября по 9 декабря, участие бесплатное.

В проекте семь направлений: SMM, фото, видео, авторство, моушн-дизайн, дизайн и медиа-менеджмент. "Последнее стало нововведением 2020 года. Его участников научат создавать идеи проектов и успешно их реализовывать. Кураторами направлений и экспертами проекта станут представители крупных медиакомпаний", - говорят организаторы.

Победители каждого из направлений получат графические планшеты и наушники AirPods, обучение у профи, а также приглашения на работу или стажировку в крупных российских компаниях: elART, "Моя территория", The Architect, KitUp, Tyumen Modern Talks, "Реквизит", Artroom, "Решение маркетинг" и GEO.PRO.

Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке до 23 ноября. В заявке необходимо выбрать направление и рассказать о своем опыте, а студентам и фрилансерам — прикрепить портфолио.

Официальная группа проекта ВКонтакте - по ссылке.