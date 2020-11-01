В Тюмени сотрудник автомойки угнал автомобиль

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюмени.

В полицию обратился местный житель, у которого угнали автомобиль Chevrolet. Оперативники задержали ранее судимого 36-летнего мужчину. Он работает на автомойке, которая принадлежит потерпевшему. В день происшествия он взял из сейфа ключи от машины, чтобы покататься. Находясь за рулем пьяным, мужчина не справился с управлением и совершил ДТП. После чего скрылся с места аварии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Также его привлекут к ответственности за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.