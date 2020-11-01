В школе им. Цоя ТюмГУ поговорят о вирусах

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Вирусы, в частности, COVID-19, станут темой школы юных исследователей им. профессора Рольфа Цоя, которую проведет кафедра экологии и генетики Института биологии ТюмГУ 22 ноября, начало в 10 часов.

К участию в первую очередь приглашают школьников 8-11 классов, но могут присоединиться и другие увлеченные биологией учащиеся.

В программу мероприятия входит короткий лекционный экскурс в систематику и структуру коронавируса, короткий экскурс в лабораторные методы обнаружения вирусных частиц в мазке и тканях организма, практическое задание с примером выполнения.

Программа будет проходить дистанционно на платформе MS Тeams. Чтобы получить доступ, необходимо зарегистрироваться.

Все участники школы получат баллы на бонусную карту ТюмГУ "Real talk". К слову, в 2021-2022 учебном году на направления бакалавриата и специалитета Института биологии выделено 153 бюджетных места.

Рольф Цой – доктор биологических наук, профессор, действительный член РАЕН, Нью-Йоркской академии наук, член-корреспондент МАИ, член Национального географического общества (США), планетарного общества (США), автор более 80 научных работ, в том числе восьми изобретений.

В 2019 году в Институте биологии в его честь открыли именную аудиторию.