Андрей Курпатов рассказал, как не разрушить себя в эпоху хронического стресса

| Фото: "Андрей Курпатов. Официальное сообщество" во ВКонтакте | Фото: "Андрей Курпатов. Официальное сообщество" во ВКонтакте

Три ключевых момента, которые помогут лидерам работать, не разрушая себя, назвал на Дне знаний для предпринимателей в Тюмени президент Высшей школы методологии, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера, автор популярных книг, психотерапевт Андрей Курпатов.

Он отметил, что, говоря об энергии руководителя, надо понимать, что все руководители - ненормальные. За психическую активность и внутреннее напряжение отвечают клетки ретикулярной формации, которые находятся в стволе мозга и постоянно генерируют внутренний драйв, который надо распределять.

"Если у вас больше этой энергии вырабатывает ретикулярная формация, то вы обречены что-то делать. Настоящие лидеры и успешные бизнесмены - они такие не по доброй воле, они должны что-то делать, чтобы тратить психическую энергию, которая у них есть, и надо научиться делать это так, чтобы не разрушать себя", - подчеркнул эксперт.

Первым способом, который поможет в этом, Андрей Курпатов назвал меры психопрофилактики. Он пояснил, что люди накапливают огромное количество мышечного напряжения из-за хронического стресса. Организм страдает из-за того, что он фактически постоянно физически перенапряжен. Тренировки в зале не дадут расслабления - надо обучаться практикам полноценной мышечной релаксации.

"Пока вы не научитесь расслабляться, вы не будете чувствовать себя комфортно ни на работе, ни дома, ни в постели. Нарушения сна в том числе обусловлены внутренним нарушением, выражающимся мышечным блоком. Надо осваивать техники дыхания, когнитивные практики, упражнение "Переключение на внешнее". Из-за пандемии мы все - в тяжелейшем стрессе и близкого конца ему не будет: понятно, что кризисы пойдут крепким потоком один за другим", - рассказал психотерапевт.

Вторая вещь, которую по совету Андрея Курпатова надо осваивать, непосредственно связана с мышлением. Человеческий мозг работает в разных режимах и главный режим, отвечающий за мышление, думает за нас автоматически. Человек полагает, что думает сам по себе, но на самом деле это его мозг думает и мысли своего мозга каждый осознает только после того, как он обработал информацию. Поэтому так сложно заставить себя, например, не думать о конфликте на работе.

"Вы крутите в голове эту мысленную жвачку, она вас изнуряет, но вы не можете прекратить. Наши мысли нам не подчиняются, они рождаются мозгом. Эта работа с умственной жвачкой, с пониманием механизмов мозга - крайне важная вещь, потому что такие разрушительные внутренние диалоги истощают вашу энергию и формируют невротические состояния, которые сказываются и на вашем здоровье, и на ближнем круге", - подчеркнул доктор Курпатов.

Третья часть, которая требует особого внимания, - это цифровое потребление. Наш мозг зависим не просто от цифрового потребления, он зависим от взаимодействия с гаджетами и от социальности. Мы все - социальные существа, нам очень важно постоянно иметь какой-то отклик от окружающего нас социального пространства, напомнил эксперт. Общаться мы разучились, это сложно, а соцсети создают ощущение, что вы с кем-то общаетесь, взаимодействуете. Этот суррогат отравляет нашу внутреннюю жизнь, потому что социальность должна быть физиологической, а не только виртуальной, отметил психотерапевт. Контент, который потребляют люди, становится все более и более примитивным, потому что они устают от огромной когнитивной нагрузки и большого количества информации.

"Это реальный бич, и если мы это не осознаем и не будем соблюдать методы цифровой гигиены, нам будет сложно. Все три момента - это ключевые вещи, которые надо понимать руководителю с психической точки зрения", - подытожил Андрей Курпатов.

Дарья Казакова