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В Тобольске выберут "Спортивную элиту" города

Общество, 16:54 18 ноября 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Заявки на участие в конкурсе "Спортивная элита" принимают в Тобольске, сообщает городская администрация.

Среди номинаций конкурса: лучший инструктор по месту жительства, лучший преподаватель физического воспитания, молодой специалист, мастер своего дела в области физической культуры и спорта, спортивный блогер, а также лучшая практика обучения и физического воспитания с применением дистанционных технологий.

Заявки принимают до 20 ноября. Награждение победителей и лауреатов конкурса состоится на торжественной церемонии "Спортивная элита" 24 декабря.

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# спортивная элита , Тобольск

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