В Тобольске выберут "Спортивную элиту" города
| Фото: администрация Тобольска
Заявки на участие в конкурсе "Спортивная элита" принимают в Тобольске, сообщает городская администрация.
Среди номинаций конкурса: лучший инструктор по месту жительства, лучший преподаватель физического воспитания, молодой специалист, мастер своего дела в области физической культуры и спорта, спортивный блогер, а также лучшая практика обучения и физического воспитания с применением дистанционных технологий.
Заявки принимают до 20 ноября. Награждение победителей и лауреатов конкурса состоится на торжественной церемонии "Спортивная элита" 24 декабря.