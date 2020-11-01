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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские молодогвардейцы помогают пострадавшим от пожаров

Общество, 18:14 17 ноября 2020

Фото пресс-службы ТРО МГЕР

Новый обеденный стол и гладильную доску приобрели молодогвардейцы для семьи из Тюмени, у которой сгорел дом, сообщает пресс-служба регионального отделения всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР).

"Ущерб от пожара виден сразу. В такие моменты людям необходима моральная и физическая поддержка, ее мы оказываем всем нуждающимся", - прокомментировал руководитель ТРО ВОО "Молодая гвардия" Владимир Сбитнев.

Каждые два месяца команда МГЕР сдает кровь и плазму, и на полученное вознаграждение помогает нуждающимся. В этот раз денежные средства пошли на вещи, которые попросили погорельцы.

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших отделение "Молодой гвардии" проводит постоянно. Ежемесячно к общественникам обращаются погорельцы, которым приходится начинать жизнь с нуля. Сейчас пострадавшим от огня требуются посуда, мягкая мебель.

Помочь нуждающимся и принести необходимые вещи можно в штаб "Молодой гвардии" по адресу: ул. Володарского, 47. Дополнительную информацию можно получить по тел.: +7 (3452) 79-87-43.

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# благотворительность , Молодая гвардия

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