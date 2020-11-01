Занятия "Кванториума" с ярковскими школьниками перешли на дистант

| Фото: пресс-служба технопарка «Кванториум» | Фото: пресс-служба технопарка «Кванториум»

Мастер-классы областного мобильного технопарка "Кванториум" перешли на дистанционный формат обучения вместе с учениками 6-11 классов, сообщает информационно-издательский центр "Ярковские известия".

Кураторы проекта помогли установить на домашние компьютеры школьников современные программы по моделированию. Теперь ребята учатся конструировать на удаленке. На занятиях разбираются расшифровки топографических и космических снимков, ребята собирают химические вещества из необходимых элементов.

Напомним, более 102 тыс. школьников 6-11 классов Тюменской области перешли на дистанционное обучение с 9 ноября. Более 97% из них обеспечены техникой и интернет-связью для участия в удаленных занятиях.