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Тобольский школьник представит регион на форуме "Шаг в будущее" в УФО

Общество, 18:03 17 ноября 2020

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Школьник из с. Малая Зоркальцева Тобольского района Юрий Доценко представит Тюменскую область на соревнованиях юных исследователей "Шаг в будущее" в Уральском федеральном округе, сообщает администрация муниципалитета.

Ученик 8 класса малозоркальцевской средней школы Юрий Доценко на областном научном форуме "Шаг в будущее" стал обладателем диплома третьей степени. Его робот умеет отбирать пробы воды в труднодоступных участках естественного водоема.

Форум в УФО пройдет в онлайн формате. Защита проектов стартует 18 ноября.

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# изобретения , форум , школьники

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