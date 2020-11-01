Тобольский школьник представит регион на форуме "Шаг в будущее" в УФО

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Школьник из с. Малая Зоркальцева Тобольского района Юрий Доценко представит Тюменскую область на соревнованиях юных исследователей "Шаг в будущее" в Уральском федеральном округе, сообщает администрация муниципалитета.

Ученик 8 класса малозоркальцевской средней школы Юрий Доценко на областном научном форуме "Шаг в будущее" стал обладателем диплома третьей степени. Его робот умеет отбирать пробы воды в труднодоступных участках естественного водоема.

Форум в УФО пройдет в онлайн формате. Защита проектов стартует 18 ноября.