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В Тюмени пару наркодилеров отправили за решетку

Происшествия, 11:27 18 ноября 2020

mvdmedia.ru

Мужчину и женщину, виновных в попытке сбыта наркотиков, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В апреле 2020 года 26-летний мужчина на улице нашел закладку с производным N-метилэфедрона массой более 2,5 грамма. Он предложил знакомой заняться его сбытом. 33-летняя женщина сама употребляла запрещенные вещества и знала наркозависимых людей. В два приема она получила от подельника наркотики, а уже вечером ее с поличным задержали сотрудники полиции. Мужчина был задержан спустя месяц.

Суд назначил подсудимому 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его сообщница осуждена к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд с учетом беременности осужденной, наличия годовалой дочери, отсрочил ей реальное отбывание наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

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# наркоделец , наркотики

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