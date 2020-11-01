В Тюмени пару наркодилеров отправили за решетку

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Мужчину и женщину, виновных в попытке сбыта наркотиков, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В апреле 2020 года 26-летний мужчина на улице нашел закладку с производным N-метилэфедрона массой более 2,5 грамма. Он предложил знакомой заняться его сбытом. 33-летняя женщина сама употребляла запрещенные вещества и знала наркозависимых людей. В два приема она получила от подельника наркотики, а уже вечером ее с поличным задержали сотрудники полиции. Мужчина был задержан спустя месяц.

Суд назначил подсудимому 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его сообщница осуждена к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд с учетом беременности осужденной, наличия годовалой дочери, отсрочил ей реальное отбывание наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.