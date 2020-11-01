Ишимские врачи спасли пенсионерку после нападения быка

Областная больница № 4 Областная больница № 4

Трое суток боролись врачи за жизнь 72-летней жительницы Ишимского района, на которую напал бык.

Ее доставили в областную больницу № 4 в травматическом шоке и тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба больницы.

"У пациентки было спутанное сознание и выраженная одышка. Ранение легкого вызвало дыхательную недостаточность. Пациентку сразу перевели в реанимацию и дренировали плевральную полость. Также выявлены множественные закрытые переломы ребер, раны и гематомы", - рассказала врач-хирург приемного отделения Виктория Саранчина.

По словам родственников, домашнее животное напало на женщину недалеко от дома. Пострадавшая сама вернулась домой и позвонила родным. В больницу ее доставили в течение получаса.

По словам заведующего отделением анестезиологии-реанимации Владимира Колмакова, сейчас пациентка в сознании и чувствует себя значительно лучше. Ее переводят в отделение хирургии, где женщину ждет длительный процесс восстановления.

Дочь пострадавшей Любовь Белолипова благодарит бригаду скорой помощи за оперативность, а врачей – за квалифицированную помощь.