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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ишимские врачи спасли пенсионерку после нападения быка

Общество, 17:16 18 ноября 2020

Областная больница № 4

Трое суток боролись врачи за жизнь 72-летней жительницы Ишимского района, на которую напал бык.

Ее доставили в областную больницу № 4 в травматическом шоке и тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба больницы.

"У пациентки было спутанное сознание и выраженная одышка. Ранение легкого вызвало дыхательную недостаточность. Пациентку сразу перевели в реанимацию и дренировали плевральную полость. Также выявлены множественные закрытые переломы ребер, раны и гематомы", - рассказала врач-хирург приемного отделения Виктория Саранчина.

По словам родственников, домашнее животное напало на женщину недалеко от дома. Пострадавшая сама вернулась домой и позвонила родным. В больницу ее доставили в течение получаса.

По словам заведующего отделением анестезиологии-реанимации Владимира Колмакова, сейчас пациентка в сознании и чувствует себя значительно лучше. Ее переводят в отделение хирургии, где женщину ждет длительный процесс восстановления.

Дочь пострадавшей Любовь Белолипова благодарит бригаду скорой помощи за оперативность, а врачей – за квалифицированную помощь.

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# врачи , областная больница №4

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