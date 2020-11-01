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Галина Шарухо призвала родителей усилить контроль за питанием школьников

Общество, 10:54 19 ноября 2020

портал "Тюмень - наш дом"

Школьное питание должно быть не только безопасным, но и полезным, напомнила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо. Она призвала родителей усилить контроль за тем, что едят дети в школе.

"Все дети начальной школы получают бесплатное горячее питание. Все, что они получают за счет бюджета, должно быть максимально полезным. Вряд ли стограммовая слойка с сыром принесет много пользы. При этом горячее питание должно быть вкусным, чтобы дети все съедали", - сказала Галина Шарухо.

Совместно с департаментом образования, центром технологического контроля специалисты Роспотребнадзора разработали единое меню для всех школ региона. Родители не могут присутствовать на кухне, где готовят школьный обед, но могут беседовать с детьми, давать советы.

Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по родительскому контролю за организацией горячего питания детей в школах. В них указано, что школьный обед должен состоять из первого и (или) второго блюда, порционных и оформленных. Заменять сухими пайками горячее питание нельзя. Ознакомиться с рекомендациями можно здесь.

Галина Шарухо подчеркнула, что правильное питание – обязательная составляющая мероприятий по укреплению здоровья и иммунитета. В рамках нацпроекта "Демография" Роспотребнадзор курирует тему здорового питания и готовит ресурс, где разместят рецепты полезных блюд и основные принципы здорового питания.

Евгения Шевцова

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# Галина Шарухо , школьное питание

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