Тюменца осудили на полгода за пьяную езду

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Мужчину, виновного в повторной пьяной езде, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В августе 2020 года сотрудники ДПС на ул. Дружбы в Тюмени остановили ВАЗ-2111, которым управлял пьяный водитель. В апреле 2019 года мужчина за нетрезвое вождение был осужден к 300 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 11 месяцев.

Суд назначил подсудимому шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.