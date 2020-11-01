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В Тюмени осудят банду наркодельцов

Происшествия, 13:38 19 ноября 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Группу лиц, подозреваемых в попытке сбыта крупной партии наркотиков, осудят в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2015 года уроженец Тюмени, проживая в Севастополе, создал организованную преступную группу для сбыта через тайники наркотических средств в Тюменской области. В состав группы вошел его друг из Тюмени и неустановленные следствием лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство.

В августе 2018 года он же со своим другом создал преступное сообщество для реализации запрещенных веществ в Свердловской и Иркутской областях, Крыму. В состав сообщества вошли четыре человека из Тобольска и Ялуторовского района, Первоуральска и Иркутска. Продажу наркотиков вели через интернет-магазины. Впоследствии наркоделец переехал из Севастополя в Краснодар.

В 2019 году злоумышленники были разоблачены и задержаны. По решению суда все шесть человек находятся под стражей. В составе преступной группы и сообщества наркодельцы пытались сбыть в общей сложности более 1,6 кг различных запрещенных веществ. Они были изъяты из незаконного оборота.

С организаторами преступного сообщества заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство.

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# наркоделец , наркотики

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