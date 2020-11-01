Ишимским малышам расскажут "Пижамные истории"

| Фото: скриншот онлайн-обзора "Пижамные истории" | Фото: скриншот онлайн-обзора "Пижамные истории"

Ишимские библиотекари запустили новый онлайн-проект "Пижамные истории". Родителям подскажут, какие сказки почитать детям перед сном, когда они уже будут одеты в пижамы, и как правильно это сделать. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала сотрудник центральной библиотеки Ксения Беседина.

Она добавила, что это не просто семейное чтение на ночь, это занимательный разговор на разные темы. "Мы предлагаем родителям прочитать и обсудить с ребенком поучительную сказку, которая заставит детей думать и размышлять, развивать интуицию и логику. Истории ненавязчиво подводят ребенка к правильным решениям и поступкам, позволяют задуматься и найти правильные способы разрешения конфликтов, пути преодоления трудностей и собственных страхов", - отметила библиотекарь.

Первый выпуск онлайн-проекта был посвящен сказке для непосед и потеряшек Кристин Бежель и Эрве Ле Гофф "Где моя мама?". Четырехлетнему Егору Беседину очень понравилось участие в мамином проекте и съемках.

"Это веселая книжка про непослушного малыша-хамелеона. Там есть смешные слова – танец-шмутц и лапапумчик", - сказал Егор.

По словам организаторов, видеообзоры проекта выходят по субботам в группах "Библиотеки города Ишима" в соцсетях. В следующем выпуске родителям расскажут о книге Ирины Зартайской "Сюрприз для мамы".

Инна Кондрашкина