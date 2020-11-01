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Тюменский ученый стал финалистом Всемирного научного саммита

Общество, 14:10 19 ноября 2020

https://www.tyuiu.ru/ | Фото: https://www.tyuiu.ru/

Аспирант Тюменского индустриального университета Лев Максимов вошел в число финалистов Всемирного научного саммита "Берлинская неделя науки" в номинации "Наукоёмкие стартапы". Форум проходил в Германии в дистанционном формате, сообщает пресс-служба Тюменского индустриального университета.

Лев Максимов презентовал проект "Разрушая стену жажды к нанотехнологиям", предполагающий получение железа в мелкодисперсном порошковом состоянии из подземных вод. Это железо можно использовать для изготовления катодного материала для широкого спектра конечных продуктов: магнитные порошки и жидкости, LFP-батареи, катализаторы и многое другое. Проект реализуется на базе тюменской компании FERRME GROUP Ltd.

"Выход в финал такого престижного международного конкурса — большая удача, — рассказал Лев Максимов. — В первую очередь - это возможность приобрести большую заметность на международном уровне, как проекту, так и опорному университету, ведь важным условием для участников категории "Наукоёмкие стартапы" стало выдвижение проекта от университета. Сейчас проект переходит от стадии научно-исследовательского проекта в стадию рыночной реализации с привлечением первых партнёров".

Берлинская неделя науки объединила в 2020 году более 500 высококлассных докладчиков, представителей ведущих научно-исследовательских и образовательных организаций, сферы инноваций и бизнеса из разных стран мира.

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# наука , ТИУ

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