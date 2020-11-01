Тюменская молодежь задаст вопросы Сергею Мехнину

| фото со страницы Сергея Мехнина во ВКонтакте | фото со страницы Сергея Мехнина во ВКонтакте

Лидер движения Street WORKOUT and StreetLifting Тюменской области Сергей Мехнин станет героем встречи в рамках проекта "Спортивное поколение" 21 ноября в 14 часов, сообщают организаторы.

Авторы идеи предлагают слушателям подготовить вопросы для эфира с обладателем различных российских и международных наград.

Онлайн-встреча со спортсменом состоится в сообществе Общественной молодежной палате при думе Тюменского муниципального района во ВКонтакте.

Отметим, в рамках проекта "Спортивное поколение" состоялись встречи с известными деятелями и спортсменами региона. Так, зрители пооьщалист с вице-президентом федерации керлинга Тюменской области Кириллом Пережогиным, тренером по рукопашному бою и MMA Вадимом Недоступом и другими.