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Снятый в Тюмени ролик выиграл на фестивале в Сеуле

Общество, 13:27 19 ноября 2020

скриншот с видео | Фото: скриншот с видео

Социальный ролик "Не инвалиды" стал победителем международного фестиваля социальной рекламы Seoul International Public Service AD Festival в Южной Корее.

Над видео работал тюменский сценарист и режиссер Шамиль Агаев совместно с департаментом по общественным связям Тюменской области. Ролик посвящен проблеме слабослышащих людей. Он был выпущен в 2019 году ко Всемирному дню глухих. В интернете его посмотрели 450 тыс. пользователей.

"Самым большим сюрпризом стал денежный приз, который является редкостью на подобных фестивалях. Зачастую дают только грамоты, а здесь даже финансово наградили – полмиллиона южнокорейских вон, это около 29 тысяч рублей", – прокомментировал режиссер ролика Шамиль Агаев.

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# социальный ролик , фестиваль , Южная Корея

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