В Тюмени проходит межрегиональная спартакиада инвалидов с ПОДА

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межрегиональная спартакиада инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата проходит в Тюмени с 17 по 21 ноября. В ней участвуют команды из всех регионов УФО. В программе заявлено четыре вида спорта.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила организатор межрегиональной спартакиады инвалидов с ПОДА Елена Тюрева.

16 инвалидов с ПОДА участвуют в спартакиаде в танцах на колясках. Репетиции организованы в МТЦ "Космос". Хореограф, мастер спорта по спортивным танцам Станислав Шешуков проводит с ними занятия. 20 ноября состоится конкурсная программа. Вход для зрителей закрыт в связи со сложной эпидобстановкой.

"Осенняя спартакиада рассчитана только для взрослых. Включены в программу четыре вида: танцы на колясках, баскетбол в формате стритбола, ГТО, парабадминтон. Все состязания проходят без зрителей. Таковы требования", - заметила Елена Тюрева.

В СК "Здоровье" 18 ноября для команд прошли состязания по стритболу, парабадминтону. 19 ноября посвящен тренировкам. 20 ноября – тестирование ГТО и конкурс среди колясочников.

Анжела Лебедева