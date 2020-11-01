  • 19 ноября 202019.11.2020четверг
  • USD75,9268
    EUR90,2314
  • В Тюмени -7..-9 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени проходит межрегиональная спартакиада инвалидов с ПОДА

Спорт, 17:00 19 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межрегиональная спартакиада инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата проходит в Тюмени с 17 по 21 ноября. В ней участвуют команды из всех регионов УФО. В программе заявлено четыре вида спорта.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила организатор межрегиональной спартакиады инвалидов с ПОДА Елена Тюрева.

16 инвалидов с ПОДА участвуют в спартакиаде в танцах на колясках. Репетиции организованы в МТЦ "Космос". Хореограф, мастер спорта по спортивным танцам Станислав Шешуков проводит с ними занятия. 20 ноября состоится конкурсная программа. Вход для зрителей закрыт в связи со сложной эпидобстановкой.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Осенняя спартакиада рассчитана только для взрослых. Включены в программу четыре вида: танцы на колясках, баскетбол в формате стритбола, ГТО, парабадминтон. Все состязания проходят без зрителей. Таковы требования", - заметила Елена Тюрева.

В СК "Здоровье" 18 ноября для команд прошли состязания по стритболу, парабадминтону. 19 ноября посвящен тренировкам. 20 ноября – тестирование ГТО и конкурс среди колясочников.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# колясочники , спартакиада инвалидов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:00 19.11.2020В Тюмени проходит межрегиональная спартакиада инвалидов с ПОДА
16:45 19.11.2020ВК "Тюмень" подписал контракт с блокирующей из Волгодонска
16:23 19.11.2020МФК "Тюмень" проведет матч Кубка России в Самаре
15:38 19.11.2020Логинов и Гараничев вошли в состав сборной России по биатлону