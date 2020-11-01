Украденные мусорные контейнеры обнаружены в частных дворах тюменцев

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Шесть мусорных контейнеров пропали с городских площадок в Тюмени, сообщает Тюменское экологическое объединение.

Сотрудники компании обследовали ближайший район совместно с полицейскими. В ходе рейда все украденные емкости были найдены в частных домовладениях и возвращены на место.

В случае повреждения, кражи или уничтожения контейнеров для сбора ТКО специалисты компании обращаются в полицию. По каждому инциденту проводится расследование. В таких случаях ущерб, причиненный собственнику, возмещается за счет виновников.

"Отсутствие даже одного контейнера на площадке сразу ощущается потребителями. Хорошо оборудованное место сбора ТКО – это не только основа всей системы обращения с отходами, но и залог чистоты. Кроме того, вместо помощи территориям, где собственники пока не могут приобрести оборудование, регоператор вынужден повторно оснащать уже обслуживаемые места сбора отходов", – отметила первый заместитель руководителя "ТЭО" Светлана Петренко.

Жителей Тюменской области в случае возникновения проблем или вопросов, связанных с вывозом мусора могут обратиться на горячую линию "ТЭО" по телефону 8-800-250-73-26.