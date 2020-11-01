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Тюменским судмедэкспертам помогают голосовые роботы

Общество, 12:32 20 ноября 2020

www.okbhmao.ru

Роботизированных голосовых помощников внедрили в работу Тюменского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба учреждения.

Это комплексы для голосового заполнения медицинских документов"Voice2Med" группы компаний "ЦРТ" экосистемы "Сбер". Технология позволяет в режиме реального времени с помощью гарнитуры диктовать информацию, которая моментально расшифровывается и вносится в протокол.

Как пояснил начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы Александр Калашников, обычно экспертиза требует присутствия двух человек – врача и лаборанта, который ведет запись вручную. "Voice2Med" позволит не только ускорить процесс, но и освободит время для других задач.

Всего Тюменская область получила 52 лицензии на пользование системой. 13 из них – в судебно-медицинской экспертизе, гистологическом, биологическом и медико-криминалистическом отделениях.

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# судмедэкспертиза , технологии

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