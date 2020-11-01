750 детей из Тюмени и Тюменского района примут участие в проекте "В школе классно"

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

30 школьных классов из Тюмени и Тюменского района смогут участвовать в проекте "В школе классно". Прием заявок открыли ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе" и областной детский центр "Ребячья республика", сообщают организаторы.

Запланирован цикл обучающих занятий для классных коллективов с использованием современных технологий, а также проведение мастер-классов для учителей на тему "Современные формы работы с детьми в рамках внеучебной деятельности в школе".

750 детей получат новые знания по использованию полезных мобильных приложений, узнают о профессиях будущего и смогут определить круг своих интересов, используя VR-технологию. Узнают правила самоорганизации и управления личным временем, научатся новому виду прикладного творчества, взаимодействию в команде и улучшат микроклимат в классном коллективе. В проекте используются элементы геймификации, каждый участник заполнит интерактивный блокнот "Skill-book", который будет сопровождать ребенка в ходе занятий и поможет закрепить полученные знания.

Для участия в проекте необходимо подать заявку до 18 декабря 2020 года. Предварительно каждому классу, решившему стать участником проекта, необходимо снять небольшой видеоролик о классе, в котором дети и их учитель расскажут о том, почему они хотят принять участие в проекте. Будут отобраны 30 классов-участников.

Основные мероприятия проекта пройдут с 1 февраля по 19 апреля 2021 года.

Проект реализуется за счет средств Фонда президентских грантов и является бесплатным.