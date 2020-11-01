Тюменский школьник разработал приложение для изучения истории края

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект создания культурно-исторического парка миниатюр назван лучшим на XXII областном научном форуме молодых исследователей "Шаг в будущее".

Автор - лицеист Тюменского индустриального университета Александр Белуган - разработал его для направления "Математика и информационные технологии".

"Я задумался над темой своего проекта уже давно, так как всегда интересовался применением математики в реальной жизни. По ходу работы над проектом мой интерес к этой теме все возрастал. Я впервые занялся изучением дискретной математики и разработкой пользовательских приложений, кроме того, погрузился в богатую историю и культуру нашего города", - пояснил он.

Тема проекта, по словам научного руководителя проекта – учителя математики лицея Татьяны Сафаргалиевой, актуальна, поскольку интегрирует математику и краеведение.

"Она достаточно сложна, потому что рассматриваемые математические понятия и созданное компьютерное приложение выходят за рамки образовательной программы, — рассказала она. — Большой процент работы Александр проделал самостоятельно, он проявил себя как активный и любознательный ученик".

В планах юного исследователя, развивать проект и усовершенствовать математическую модель построения индивидуальных маршрутов оптимальных по времени прохождения.

По итогам форума Александр Белуган, вошел в одну из трех делегаций, которые будут представлять Тюменскую область на окружных соревнованиях и на Всероссийском научном форуме "Шаг в будущее" в 2021 году.