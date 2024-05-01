О необходимости соблюдать питьевой режим тюменцам напомнил врач-нутрициолог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зачем необходимо соблюдать питьевой режим, тюменцам рассказал врач-нутрициолог Антон Слепых.

"Правильный питьевой режим – основа функционирования организма. Вода необходима для протекания процессов метаболизма и поддержания здоровья клеток. Именно поэтому человеку постоянно требуется пить большое количество воды", - напомнил эксперт.

Он также отметил, что температура жидкости, попадающей в организм, крайне важна для пищеварения. В этот момент она взаимодействует с температурой тела в кишечнике, которая в среднем составляет 37-38 градусов. А разница между ними может привести к дискомфорту.

"Теплая вода (около 36-40°C) способствует лучшему расслаблению и расширению кровеносных сосудов, что улучшает кровообращение и может помочь в усвоении пищи", – поделился Антон Слепых.

Важно отметить, что частое употребление горячей воды может привести к негативным последствиям для организма. Так, вода с температурой выше 60 градусов может навредить слизистой оболочке ротовой полости, пищевода и желудка. Более того, это может привести к ожогам этих органов, пишет "Тюменская область сегодня".

"Холодная же вода, особенно при употреблении сразу после еды, может замедлить процесс пищеварения и привести к дискомфорту", – отметил врач.

Таким образом, для нормального функционирования организма человеку необходимо употреблять большое количество воды, температура которой должна быть немного выше комнатной. А слишком горячая жидкость лишь навредит внутренним органам.