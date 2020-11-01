Хоккеисты ТИУ поборются за награды Студенческой хоккейной лиги

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Хоккеисты Тюменского индустриального университета примут участие в Кубке открытия "Студенческой хоккейной лиги", сообщает пресс-служба вуза.

В этом году турнир состоится уже в третий раз и пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 22 ноября. В составе сборной "Восток" Тюменский индустриальный университет представят Иван Бородулин, Виктор Васильев, Илья Кугаевский, Валентин Смирнов и Виктор Шмелев.

"За все время проведения игр с участием сборной это самое большое представительство нашей команды. До этого в состав сборной приглашали не более трех игроков клуба. Я считаю, этому послужила хорошая игра ребят на Всероссийском финале первенства СХЛ в Дмитрове, где наши парни показали свои бойцовские качества с наилучшей стороны", — отметил руководитель ХК ТИУ Роман Денисов.

Кубок по традиции разыграют между собой четыре сборные, сформированные по территориальному принципу из студентов в возрасте до 23 лет. Они представляют более 40 команд из 30 субъектов.