Время работы трактористов-снегоуборщиков расписано по минутам

| Фото: администрация Тобольска (архив) | Фото: администрация Тобольска (архив)

129 МТЗ-82 ежедневно выходят на уборку улиц Тюмени. Трактористы расчищают дороги, тротуары, парковочные зоны, сообщает городская администрация.

"Рабочий день машиниста начинается в 4 часа. Первым делом отправлюсь на парковки, чтобы успеть расчистить территорию до приезда автомобилей. Ситуация осложняется, если стоят "забытые" авто, тогда приходится расчищать снег, все время объезжая препятствия, а это потеря драгоценного времени", - рассказал машинист Владимир Виссарионов. Стаж его работы за рулем спецтехники более 10 лет.

Дальше – тротуары. Трактор оснащен специальным навесным оборудованием, и с помощью плуга и щетки пешеходные дорожки быстро становятся свободными от снега. Особенно хорошо техника справляется при обильных осадках. Специалисты стараются убрать снег до 8 часов, чтобы горожанам было удобно ходить по пешеходным дорожкам.

Затем в путевом листе машиниста значатся дороги местного значения. "Часто убираем снег на улицах в частном секторе. Всегда стараемся начать работу после восьми часов, чтобы шум от техники не мешал жителям спать. Но претензии все равно бывают. Объясняем, что работаем по графику, время расписано буквально по минутам. И мы ведь для их комфорта стараемся", - говорит тракторист.