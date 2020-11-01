Самых эффективных лидеров определят в ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Первый конкурс лидеров "Leader UTMN" пройдет в ТюмГУ с 20 ноября по 4 декабря. Он определит самых активных лидеров студенческих объединений, а также лидеров студенческих команд, которые создают успешные молодежные проекты, участвуют в соревнованиях и конкурсах, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"На сегодняшний день в университете 115 студенческих объединений, а это, как минимум, 115 настоящих лидеров, которые ежедневно ведут за собой более 3 тысяч 500 студентов. 4 декабря мы узнаем имена лучших из лучших", – сказал начальник управления молодежной политики ТюмГУ Денис Степанчук.

Главная особенность конкурса в том, что получить приз может любой руководитель объединения, проектной группы или команды, который активно участвует в жизни университета. Оценки "хорошо" и "отлично" иметь не обязательно, но важным условием является отсутствие дисциплинарных взысканий.

Подать заявку можно с 20 по 25 ноября на АИС "Молодежь России". С 27 по 30 ноября пройдет общеуниверситетское голосование, где каждый студент может отдать голос за своего лидера.

Итоги конкурса будут подведены 4 декабря в прямом эфире в группе "Молодежка ТюмГУ".