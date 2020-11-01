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"Рубин" сыграет с "Динамо" из Красногорска

Спорт, 12:55 21 ноября 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" продолжит выступление в чемпионате Высшей хоккейной лиги домашним матчем с "Динамо" из Красногорска 21 ноября. Поединок на ледовой площадке спорткомплекса "Партиком" начнется в 17 часов, сообщает пресс-служба клуба.

Соперники тюменцев прибыли из Ханты-Мансийска, где уступил "Югре" со счетом 1:4. Это поражение стало для подопечных Сергея Петренко четвёртым подряд. Набрав 23 очка, они занимают семнадцатое место в таблице чемпионата.

Тюменцы располагаются на седьмой строчке, накопив 28 баллов. При этом "рубиновые" имеют перед динамовцами три игры в запасе. Между тем, в двух последних поединках сибиряки уступили, не забросив ни одной шайбы. Интересно, что до этого они одержали две победы подряд.

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# Рубин , хоккей

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