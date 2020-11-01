Социологи изучили интерес тюменцев к самообразованию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социологи Тюменского госуниверситета изучили, насколько люди разного возраста вовлечены в неформальное образование. В исследовании приняли участие жители Тюмени, Тобольска, Ишима.

"Особый интерес представил активный тип - "вечный студент". Представители этого типа с большим желанием занимаются саморазвитием, используют все возможности неформального образования, в том числе для расширения кругозора, профессиональной деятельности. Они готовы инвестировать в себя и своих детей, в свое образование и здоровье. Принцип "век живи — век учись" является лейтмотивом их жизни", - рассказала доцент кафедры общей и экономической социологии ТюмГУ Галина Ефимова

Желание узнавать новое связано не только с личностными установками человека, но и во многом определяется социальным окружением, социально-культурной инфраструктурой, а также предложениями на рынке образовательных услуг, их качеством, стоимостью и доступностью.

Среди студентов есть те, кто изучают новые специальности и уже работают. Они переводят тексты, пишут рекламные материалы, оказывают маркетинговые услуги, реализуют проекты в IТ-сфере, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".