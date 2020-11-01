Студентов ТюмГУ познакомили с судебно-психологической экспертизой мошенничеств

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С распространенными способами мошенничества и психологическими механизмами, позволяющими распознать основные схемы злоумышленников, познакомила студентов представитель Общественного совета УМВД России по Тюменской области, заведующая кафедрой общей и социальной психологии ТюмГУ Инна Васильева.

В рамках онлайн-семинара по судебно-психологической экспертизе бакалавры заочного отделения Института психологии и педагогики ТюмГУ рассмотрели онлайн-версию игры "Мошенничество: верю или не верю". Совместно с преподавателем студенты разобрали несколько примеров, описанных в карточках. Затем заочники самостоятельно проанализировали психологические уловки мошенников, которыми они воздействуют на человека, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Будущие психологи обозначили, что люди становятся жертвами обмана в случаях излишней доверчивости и тревожности, в момент попадания в сложную жизненную ситуацию либо от чрезмерной уверенности в том, что ситуация не может произойти именно с ними.

Бакалавры взяли на вооружение практический материал для дальнейшего изучения эмоционального и психологического содержания противоправных ситуаций. Юноши и девушки считают, что такие примеры могут помочь выработке основных форм эмоционального противостояния обману.

Инна Васильева обозначила, что применение теста с заданиями, соответствующими жизненным реалиям, помогает запомнить основные уловки, которыми пользуются мошенники и выработать личные механизмы защиты от их противоправных действий.