Воспитанникам Дома социальной реабилитации в Борках рассказали о кибербезопасности

| Фото: https://tyumen.sledcom.ru/ | Фото: https://tyumen.sledcom.ru/

О правилах безопасного поведения в Интернете и социальных сетях, при общении с незнакомцами и при использовании гаджетов рассказал воспитанникам подшефного Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки" старший следователь–криминалист отдела криминалистики Сергей Федоров.

Мероприятие состоялось по ВКС. Как сообщают в СУ СК РФ по Тюменской области, коллектив следственного управления на постоянной основе оказывает правовую и социальную поддержку учреждению, в котором воспитываются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и оставшиеся без попечения родителей.

Уроки правовой грамотности и безопасности являются хорошей профилактикой правонарушений. Добрая традиция по оказанию помощи и поддержки детям подшефного детского учреждения будет продолжена и в дальнейшем, отмечают следователи.