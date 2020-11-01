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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Воспитанникам Дома социальной реабилитации в Борках рассказали о кибербезопасности

Общество, 15:13 22 ноября 2020

https://tyumen.sledcom.ru/ | Фото: https://tyumen.sledcom.ru/

О правилах безопасного поведения в Интернете и социальных сетях, при общении с незнакомцами и при использовании гаджетов рассказал воспитанникам подшефного Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки" старший следователь–криминалист отдела криминалистики Сергей Федоров.

Мероприятие состоялось по ВКС. Как сообщают в СУ СК РФ по Тюменской области, коллектив следственного управления на постоянной основе оказывает правовую и социальную поддержку учреждению, в котором воспитываются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и оставшиеся без попечения родителей.

Уроки правовой грамотности и безопасности являются хорошей профилактикой правонарушений. Добрая традиция по оказанию помощи и поддержки детям подшефного детского учреждения будет продолжена и в дальнейшем, отмечают следователи.

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# Борки , дети , кибербезопасность , следственный комитет

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