Тюмень снова возглавила рейтинг городов с хорошими дорогами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень сохранила первое место в рейтинге городов с хорошими дорогами по результатам исследования Superjob-2020, сообщает РБК.

Хотя средний балл города упал с 4,25 до 4,18, никто из респондентов не поставил тюменским дорогам "двойку". 32% опрошенных считают качество дорог в Тюмени "отличным".

На втором месте рейтинга - Казань: средний балл — 3,73. 63% респондентов оценили состояние дорог как "отличное" и "хорошее". На третьем месте - Москва: 3,66, 59% соответственно. Также показатель выше 50% у Набережных Челнов (3,65) и Воронежа (3,45).

В конце списка оказались Астрахань (2,74), Томск (2,73), Иркутск и Рязань (2,71) и Новосибирск (2,69). В Томске ни один из респондентов не оценил состояние дорог как "отличное", а крупнейший город Сибири оказался рекордсменом по числу оценок "неудовлетворительно" (47).

Всего исследование проводилось в 37 городах с населением более 500 тыс. человек. Респондентам предлагалось оценить качество дорожного покрытия по четырехбалльной шкале (от пяти до двух). В большинстве случаев средний балл 2020 года оказался выше показателей предыдущих лет. Наибольший прогресс ощутили жители Владивостока: там он вырос за два года с 2,45 до 2,87. В Новокузнецке, наоборот, люди посчитали, что качество дорог в городе ухудшилось с 3,48 до 3,26.