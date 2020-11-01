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Для тюменцев организуют лекцию об истории театра теней

Общество, 12:57 23 ноября 2020

сообщество "Детский фестиваль света и тени" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Детский фестиваль света и тени" во ВКонтакте

Лекция "Истории театра теней" от художественного руководителя Московского театра теней Виктора Платонова начнется в сообществе МТЦ "Космос" 23 ноября в 19 часов, сообщают организаторы.

Онлайн-встреча организована в преддверии детского фестиваля света и тени, который стартует в областной столице в 4 декабря. На большом событии горожане узнают много нового о представлениях таких театров из Тюмени и других городов России, посетят мастер-классы и творческие встречи.

Кроме того, 25 ноября в 19 часов начнется лекция "Возрастная маркировка детских спектаклей. Следовать ли рекомендациям?" от театроведа, члена экспертного совета премий "Золотой софит" и "Арлекин" Татьяны Шеремет.

Возрастное ограничение: 12+.

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# лекция , МТЦ Космос

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